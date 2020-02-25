針對新冠病毒肺炎疫情正在南韓等幾國以令人瞠目速度擴散。陸媒《環球時報》25日社評指出，情況最嚴重的南韓，大部分病例來自大邱和廣尚北道，但官方似乎仍寄希望於疫情是局部的。但南韓僅有10萬平方公里，總人口5146萬，以大陸抗疫經驗，在這塊有限土地和高密度人口社會裡，強調疫區和非疫區的區別，防疫意義非常有限。

社評指出，南韓至今沒有切斷大邱與全國其他地區交通聯繫。雖然警戒級別提到了最高級，採取停止大型活動、推遲開學等措施，但這些防控舉措針對不斷升級的疫情可能仍是脆弱的。南韓的長途交通都在運行，在首爾、釜山的地鐵裡，上下班的人仍然擠在一起，這些都讓剛剛經歷了極限抗疫的大陸為南韓人捏一把汗。

社評表示，善意提醒各疫情嚴重國家，第一，千萬不要被目前病例占人口總比例很小，感染依然是低機率的情況迷惑，隨著病例增加，恐慌有可能被一些引爆點很快推向全社會，如果沒有強有力的政府力量控制，可能出現災難性混亂。而且一旦疫情繼續加劇，情況可能每一天都與前一天不一樣。

社評提醒，在大陸人眼裡，疫情嚴重國家都需要考慮舉國動員加以應對。由於新冠病毒傳播速度太快，又有較長潛伏期，依當前情況設計應對策略是危險的。相關國家一定要把實際疫情想得比今天顯現出來的嚴重，用未來一二十天有可能出現的最壞情況，作為制定當前策略的依據，才能確保站到疫情前面去，對它進行堅決的圍堵。

社評強調，大陸的情況是，湖北省雖新增較多病例，但處於完全封閉狀態，其他地區疫情已基本遏制住了，各地防控體系完備而有效，每個新增病例都立刻進入流行病學的全面調查和管控，一句話，大陸如今的情況已經很清晰、透明，人們在湖北以外地區被感染的概率正在變得越來越微小。

其他幾個國家的情況正好相反，它們的疫情處在暴發期、擴散期，而且情況很不明了，哪個地方危險，哪個人群裡有被感染者，全都不太清楚。

社評稱，更危險的一點是，幾個國家至今也沒有啟動針對全社會的網格化的緊急防控網路構建，這對它們來說可能有些現實困難。最讓人擔心的是，相關國家千萬不要10天以後想，還不如當初採取更加堅決的措施。之前武漢就是那樣，整個城市為行動晚了追悔莫及。一旦義大利失守了，鄰近的歐洲國家，受到波及不能不說是高概率的事情。

(中時 )