隋棠發文。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

40歲名模隋棠和老公Tony結婚5年，育有2子1女，常分享家庭趣事的她，今(25日)凌晨透露小兒子Olie為了娃娃不幸從床上跌下來，結果頭肩著地，鎖骨骨折斷成兩截，幸好沒有大礙，讓隋棠不禁笑說Olie是上演了最近的夯劇「愛的迫降」。

隋棠2018年年底迎來第三胎Olie，她當時透露因為已有前兩胎經驗，早知道產痛有多痛，但過來人都說生小孩會越生越順，她便決定這胎不用減痛分娩，要靠自己力量生下Olie，沒想到卻遭遇絕望的16小時，又因自己骨盆太狹窄，導致Olie一出生就帶著骨折的鎖骨來到這世上。

沒想到1歲多的Olie最近又從1米3的床上摔下，隋棠形容Olie當時迫降在房間地板，「最後帶著當場斷成兩截的鎖骨、痛哭流涕的將布偶緊緊擁入懷」，但就醫後幸好不用動手術，醫生也說沒大礙，阿嬤還勉勵說「打斷筋骨顛倒勇」，網友回應：「想知道女主角玩偶長怎樣...讓男主這麼勇於降落」、「媽媽內心其實超心疼的吧！祝福早日康復」、「祝男主角早日康復」、「嚇人啊！ 是說小孩睡的床附近的地板都應該要鋪上軟墊比較安全」。

(中時電子報)