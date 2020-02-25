新竹縣各級學校校門口出現排隊人龍，教職員紛紛為學生量體溫、消毒。（莊旻靜攝）

新竹縣警察局新湖分局一早前往信勢國小及轄內各學校，協助護童、守護校園安全。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情導致開學延後，新竹縣各級學校校門口一早出現排隊人龍，師生戴上口罩，並準備額溫槍量體溫、消毒液噴手，新竹縣長楊文科、新竹縣警察局長黃家琦等人也在竹北市安興國小護童，強化校園安全，楊文科也表示，針對疫情，縣府全面嚴陣以待，呼籲縣民不要大意。

各鄉鎮學校校門的排隊人潮，是因應疫情，由教職員手持額溫槍、消毒用品，為進入校園的學生、家長量體溫並消毒，期望能遏止疫情。新竹縣王姓家長表示，由於疫情尚無終止趨勢，延後開學也能防堵擴散，但希望相關單位能公布病例所在區域，讓更多人可以警惕。

「終於開學了！」另名劉姓家長說，由於倉促宣布開學延後兩周，來不及尋覓收托孩子的地方，若是去補習班，同是人潮聚集處，因此只能由家人協助照顧，如今開學，也降低年長的家人照顧負擔。

楊文科表示，縣府已要求各校成立「校園防疫小組」，備妥足量的防疫用品，如體溫計、漂白水、口罩、肥皂、洗手乳，除勤洗手及作環境清潔消毒外，宣導學生養成良好的衛生習慣，咳嗽、打噴嚏，要掩住口鼻，擤鼻涕後要洗手），學校亦會對學生每日量測體溫，如發現疑似症狀，避免與人群接觸，並儘速就醫，落實「發燒不上學，感冒戴口罩」原則。

黃家琦也指示，各分局要提高見警率、加強社區與巷弄間巡邏，對治安顧慮人口掌握，並於上、下學時段編排勤務，針對重點學校周邊治安死角巡守，強化各項校園安全勤務。

(中時 )