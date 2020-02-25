響應教育部推動「公私協力 學習不中斷」的智慧校園政策，台灣微軟24日攜手教育部、各級學校及業界教育夥伴，啟動落實台灣數位學習與遠距教學平台，全面開通結合教育雲端帳號的微軟Office 365 (A1版本) ，供教師及學生直接使用Microsoft Teams遠距教學平台，及相關微軟全球的數位學習資源與服務，支援師生皆能不受時間、場域等限制能夠學習不間斷。

即日起，全國師生皆可透過教育部教育體系單一簽入服務，以教育雲帳號登入使用Office 365、Microsoft Teams線上教學及協作平台，中小學師生則無須申請即可免費使用，預計全國中小學超過250萬名學生及20萬名教師因此受惠。

預計後續並將協助在台共約7,000名的陸生，及非在台的港澳等各地僑生，無需購買付費直播軟體就能透過線上平台、讓學習不中斷。

尤在這波肺炎疫情影響下，學校開課時程遞延、甚至仍有許多學生如法如期返台上課，淡江大學並因此加速規畫執行各項安心就學措施，包括透過該校之iClass行動學習平台，搭配微軟Microsoft Teams及相關雲端資源，以提供中港澳學生融合現場與遠距教學的上課模式，希望能將這波疫情對教學的衝擊減至最低。

微軟表示，未來亦將持續致力於運用最新的技術來幫助台灣打造未來教室，目前並已攜手宏碁資訊、緯謙科技、智域國際、台灣碩軟等微軟教育合作夥伴，協助全台師生使用Office 365教育版線上客服、技術支援、課程內容諮詢，串聯產業界、建立更完整的數位學習生態圈。

(工商 )