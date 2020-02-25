英特爾24日發表研發代號為Cascade Lake Refresh的第二代Intel Xeon可擴充處理器，主要是針對英特爾涵蓋雲端、網路、邊緣領域的主流Xeon可擴充處理器客戶所推出。隨著許多製造商（OxM）開始推出多款支援全新第二代Intel Xeon可擴充處理器新系列的產品，預期其更高的效能和價效比選擇，將能持續推進英特爾在資料中心的領先地位。

英特爾副總裁Lisa Spelman表示，英特爾的資料中心平台提供所有伺服器處理器平台中最為廣泛的市場涵蓋率，涵蓋範圍從雲端到網路、再到智慧邊緣。透過與客戶緊密合作，英特爾將推出這些新款伺服器處理器，以滿足客戶在廣泛的市場和工作負載中的效能和價格需求。

全新第二代Intel Xeon Gold處理器與研發代號為Skylake的第一代Xeon Gold處理器相比，平均可提供1.36倍的效能提升，和1.42倍的價效比提升。為了達到此標準的效能和價值，英特爾為這些新款伺服器處理器在多個領域進行最佳化，包括增加更多核心、增加快取記憶體容量大小或提高處理器頻率。

英特爾昨日亦宣布兩款最新Intel Xeon Gold 6256/6250處理器上市消息，此兩款處理器具備業界最高的伺服器處理器頻率，可分別提供高達3.9GHz和4.5GHz的基本頻率和渦輪（turbo）頻率。這些高頻處理器針對時脈頻率擴展的工作負載進行最佳化，像是金融交易、模擬和建模（modeling）、高效能運算（HPC）和資料庫等。

英特爾廣大的產業生態體系合作夥伴獲得Xeon可擴充處理器增添的新價值。業界領先的OEM和ODM廠現正提供數百台採用全新第二代Intel Xeon可擴充處理器的系統，這些系統於24日問市，未來幾週將有更多系統上市。

(工商 )