新冠肺炎疫情持續，南韓成為繼中國後第二大疫情爆發地，截至今早（25日）共有833起確診病例，中央流行疫情指揮中心日前也將當地旅遊疫情建議提升至第三級，提醒民眾若沒必要別入境南韓。韓國藝人宋讚養近日在臉書分享當地疫情之餘，同時大讚台灣防疫功夫做得很好。

南韓罹患新冠肺炎人數昨（24日）突然飆升，從原本的600多人爆漲至833人，一夕之間增加200人讓宋讚養嚇傻了，2天前他原本以為南韓的確診人數會在3月前破千，沒想到事隔一日就快要達標！他指出，韓國醫療資源慢慢地供不應求，街上沒有人、餐廳不開門，不管是現實中或是在網路上都充滿着恐懼與害怕，甚至連法院都因為大停電的關係，在討論是否要休庭。

宋讚養接著批評南韓政府：「政府不怕民眾卻怕失去尊嚴，至今還是想要魚(經濟)和熊掌(國民安全)兼得。結果是魚也跑了也被熊掌狠狠打臉。」他以南韓憲法第一條「大韓民國主權掌握在國民手中」，表示政府的存在就是為了人民，也希望台灣能繼續維持這最基本的道理，最後他也稱讚，台灣的防疫功夫確實做得很好。

宋讚養指出，台灣的防疫工作確實做得比日本、南韓都要好，南韓本身防疫出現大漏洞，但目前正積極搶救中，至於日本，因為東京奧運即將來臨，所以故意放慢檢查速度，檢查結果慢，人數也上漲得慢，因此日本網友流傳著一句話，如果想知道自己是否染病，最快的方法就是飛到南韓接受強制檢驗，救救自己！

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(中時電子報)