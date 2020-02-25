台中市西屯區惠來國小校長謝秀娟貼心印製學童體溫紀錄表。（盧金足攝）

開學首日，先將學生的體溫紀錄在手上。（盧金足攝）

有家長先自製粘貼在外套的體溫紀錄，讓學生體溫資料一目瞭然。（盧金足攝）

台中市惠來國小在校門口張貼防疫措施，提醒家長與民眾配合，防疫不分你我。（盧金足攝）

校方以文字與圖示向學生家長提醒配合防疫。（盧金足攝）

台中市西屯區惠來國小校長謝秀娟一早就站在校門口，掌握老師與志工為學生量測體溫的動線是否順暢。（盧金足攝）

防疫總動員！台中市西屯區惠來國小25日上午七點多，就有學生陸續到學校，校方動員老師與志工，在出入口設置體溫量測站，實施師生入校量測體溫等措施的流程，為避免得測體溫時造成學生進校塞車，多次演練後，分成已量體溫與未量體溫兩條動線，流暢又快速的完成學生體溫量測紀錄，還有家長先自製粘貼在外套的體溫紀錄，讓學生體溫資料一目瞭然。

惠來國小校長謝秀娟一早就站在校門口，除關心放了一個超長寒假的小朋友，也為老師與志工為學生量測體溫的動線是否順暢，請家長不要進入校方設立的隔離距離範圍。

張姓家長說，學校很嚴格，讓孩子來上學較安心，雖然沒有強制孩子需戴口罩，但為了安全起見，還是要孩子除了吃飯、喝水時拿下來，上課期間一定要戴口罩。

惠來國小近九百名學生，老師與志工多次到校演練量測體溫的過程，謝秀娟說，早上到上課前的動線都很順暢，沒有塞車，也有請老師事先與家長溝通，在家裡先幫孩子量體溫，體溫自主管理，孩子到校後就可以快速的進到校園，不用排隊量體溫。

謝秀娟表示，學校還為學生設計一張體溫紀錄表，會隨著連絡簿讓家長了解，希望家長落實學生在家健康管理，每日上學前請幫子女量體溫，遇有發燒，即耳溫超過38度，額溫超過37.5度、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，務必主動告知學校，並盡速就醫在家休息，學校不會將其列入出缺席紀錄。

開學當天及之後上學，惠來國小目前只開放正校門出入，放學則和之前路線相同，並且將校門口的家長接送區拉大距離，動線不交錯；提醒接送的家長上學及放學勿進入校園，避免人潮聚集，種種防疫措施，提供民眾及小朋友安心的環境。

(中時 )