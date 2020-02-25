敦化國小的家長則要個別量體溫與換證才能入校， 校門口大排長龍。（張薷攝）

因應新冠肺炎疫情，各校層層把關，嚴格落實三級防護，擁有台北市學生數最多、被視為明星小學的敦化國小，今早讓學生使用紅外線體溫感測裝置，可以初步快速測出學生體溫，若有溫度異常再用耳溫槍來多方確認，而家長若要進校則需個別量體溫並且換證，才可以陪同學生入校。

敦化國小校長柯文賢表示，學生人數總共2580人，為北市學生數量最多的學校，今天開學採用三級防護，第一階段給學生有自主健康體溫量表，每天從家裡量好填完表才到校，到學校後透過紅外線體溫感測，對學生做初步篩選，若學生體溫接近38度，螢幕上學生的臉就會變紅色，再利用耳溫槍複診，若有發燒的現象，就會請家長帶回。

柯文賢說，每兩個班級就會有一個耳溫槍或額溫槍，老師會利用晨光時間，幫學生個別測量體溫，來確保上課之前每位學生的體溫是正常的，而每一班級都有附酒精乾洗液，讓學生做手部清潔，還可以做教室與用具的消毒。

柯文賢強調，目前口罩仍告急，備用大約不當兩千份，若是萬一怎麼樣，口罩是不足供應的。另外也有跟家長宣導，若覺得自己有喉嚨不適等症狀再戴口罩，「不然我自己排隊都買不到口罩，要求人家做也不太合理」

敦化國小上學的兩個門口都放有紅外線體溫感測器，柯文賢說，這個機器再sars用過 ，他有十多年的歷史，就把當年家長捐的那2台機器拿出來使用，經過同仁去做測試後竟然還可以用，我們就寬心很多 。

但仍有家長抱怨，學校採用學生跟家長分開入校，因為家長排隊的隊伍大排長龍，自己小孩是新生，一進去就找不到教室，在操場上晃來晃去，經過導師幫忙後才找到教室。林小姐說，會擔心小孩到學校群聚感染，但沒辦法「課還是要上」，有宣導小孩要勤洗手，相信做好防護就不怕疫情。

(中時 )