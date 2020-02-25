疫情蔓延逾30國 WHO：全球要準備好大流行 09:022020/02/25 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球逾30國，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（24）日表示，全球要準備好應對新冠肺炎疫情「可能大流行」，不過他也強調，目前疫情還未到「大流行」程度。 英國廣播公司（BBC）報導，隨著韓國、義大利、伊朗新冠肺炎疫情惡化，世界衛生組織周一表示，世界各國應該要做出更多準備，以因應「可能的新冠肺炎大流行」。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #全球 #大陸 #世界衛生組織 #WHO #大流行 也許您會感興趣 推薦閱讀 鋼琴小天后戴墨鏡上台 疑被新冠肺炎疫情逼哭 10:152020/02/24 生活 新冠肺炎疫情 大陸多地下調應急回應等級 10:402020/02/24 兩岸 《國際產業》南韓新冠肺炎疫情噴發，企業警告生產供應恐中斷 10:342020/02/24 財經 防疫特輯》大同空調開春有禮 好禮鼠不完 10:562020/02/24 生活 新冠肺炎疫情對陸經濟屬短期影響 整體可控 11:392020/02/24 財經 《國際金融》新冠肺炎疫情延燒，G20聚焦經濟衝擊 15:062020/02/24 財經 日專家會議指新冠肺炎疫情發展接下來2周內是關鍵 21:072020/02/24 國際 東北季風周三增強 氣象局曝228連假天氣變化 22:022020/02/24 生活 韓國新冠肺炎疫情恐重創全球科技供應鏈 23:132020/02/24 財經 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 國際熱門新聞 新冠肺炎？ 斯洛伐克總理呼吸道感染加高燒 緊急住院 - 國際 韓國一夜添60例！全境893確診 增至9死 - 時事 美國撤僑39人中鏢 新冠病例增至53人 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 疫情失控 全球股災 美股道瓊狂跌逾千點 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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