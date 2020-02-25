新冠肺炎疫情蔓延全球逾30國，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨（24）日表示，全球要準備好應對新冠肺炎疫情「可能大流行」，不過他也強調，目前疫情還未到「大流行」程度。

英國廣播公司（BBC）報導，隨著韓國、義大利、伊朗新冠肺炎疫情惡化，世界衛生組織周一表示，世界各國應該要做出更多準備，以因應「可能的新冠肺炎大流行」。

(中時電子報)