侯友宜陪學童洗手，稱讚小朋友動作確實。（王揚傑攝）

今天（25日）開學首日，新北市長侯友宜上午6時許起，連續視察板橋區江翠國小、中山國中、及海山國小等三所國中小防疫狀況，侯友宜關心學童從進校門起的所有防疫過程，還親自陪學童洗手，稱讚小朋友洗手的步驟確實，給他100分。

侯友宜表示，他從6點50分開始，抽查三所學校江翠國小、中山國中、海山國小，校長跟教職員工全面備戰，引導學生先做體溫的測量，以及詢問在家裡有沒有量體溫、有沒有帶備用口罩，整個程序非常用心。

侯友宜說，看到海山國小最低年級的國小一年級，洗手的動作做的非常到位，而且大部分都帶了備用口罩，如果沒有帶，他都提醒可以跟老師反應所有狀況，從第一時間宣導到現在，所有學校的動線規畫，很快速在半個小時內，全部都可以讓學生進到教室，完成所有手續。學校的課桌椅都已經隔開，同學跟同學都沒有並肩，窗戶全部打開，老師在做衛教，讓學生知道這一次新冠肺炎我們怎樣面對、怎樣處理。

侯友宜表示，就如他所見，中山國中一個教室裡面所有的學生全部到齊，沒有人缺課，開學是一件開心的事情，一定要讓家長、同學安心，所以教職員工生一定要全面備戰，要做到位，校園是一個最安全的地方，守護孩子們的安全，我們義不容辭、盡心盡力。家長們安心，開學了，孩子交給我們，我們會全力以赴。

(中時 )