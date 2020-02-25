北一女中校長在校門口關心學生的健康狀況和是否確實量體溫。（游念育攝）

北一女中教務主任吳銘祥指出，目前政府並沒有規定學生一定要戴口罩才能進入校園，因此，學生可選擇戴不戴口罩。（游念育攝）

全國高中職以下學校今開學，一早可看到北一女中校門口學生戴著口罩分流進入校園，教官和校長站在校門口幫忙維持校園防疫程序，落實3層分流機制，防疫動線做的相當好，但許多家長擔心開學後，口罩不夠用的問題，尤其是高中學生，因只能戴成人口罩，面臨一周只有2片的問題，盼政府能提高口罩配額。

新冠肺炎持續擴大，開學日讓不少家長相當緊張，中小學生家長擔心小朋友容易群聚感染，而高中生家長則擔心口罩不夠用的問題，北一女中陳姓女同學指出，高中生一般都戴成人口罩，政府配的醫療級口罩只有2片，所以會跟布口罩換著戴，而室外課程就會選擇戴布口罩。

中央流行防疫指揮中心在開學前提升兒童口罩配額，一周提高到4片，成人口罩則維持一周2片，北一女中教務主任吳銘祥指出，教育局在寒假期間有配額防疫用品到各級學校，在緊急狀況下，如學生需要口罩，學校是能提供的；另外，目前政府並沒有規定學生一定要戴口罩才能進入校園，因此，學生可選擇戴不戴口罩，除非有感冒或身體不適的狀況，才會硬性要求戴上口罩，而今早看到有9成學生都是戴上口罩來上課，防疫措施做的相當好。

一早就送女兒到學校的林姓家長指出，高中生的免疫系統會比國中小學生好些，較不擔心，但防疫措施做好還是很重要，一周2片的口罩量的確不夠，扣除假日平均每人應該要4到5片配額才夠，目前的因應方法是拿家人配額先給孩子用，盼政府能早日提高口罩配額，也能安定家長的恐慌。

(中時 )