開學首日，基隆市學生數最多的建德國小，防疫繃緊神經，市長林右昌一早回到母校關心開學防疫作業，總務處主任曾國禎突發奇想，自掏腰包1萬多元，將平時用於偵測管線漏水的熱顯像器，架設在校門口篩檢處，快速篩選出體溫過高的學生。
曾國禎指出，熱顯像器可以裝在平板上，之前都用來抓熱水管漏水點和測量教室電風扇馬達是否過熱，因應肺炎疫情，正好派上用場，他將溫度設定在攝氏37度，在不同溫度時，正常體溫會呈現橘黃色，若超過37度會變成深紅色。
薛姓校護表示，前、後校門、建德橋設立體溫偵測站，分散入校人流，學童進校門體溫若超過37度半以上，會先至健康中心的隔離區複檢，若耳溫38度以上就會通知家長將孩子帶回休息、就醫，明天就會發給學童自主體溫表，請家長在家中先為孩子量體溫。
市長林右昌表示，學童在校有發燒情形，若家長真的太忙臨時無法到校，老師就會帶著小朋友看醫生，確保學童和校園是安全的環境，目前並未發現有學生體溫過高情形；若臨時發生有咳嗽等呼吸道症狀，校內備用口罩馬上會提供給小朋友使用。
(中時 )
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