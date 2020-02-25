總務主任自掏腰包1萬6000多元，將平時用於抓熱水管線漏水的熱顯像器，應用於校門體溫快篩。（許家寧攝）

校方利用熱顯器，協助體溫測量站偵測學童有無發燒情形。（許家寧攝）

開學首日，基隆市學生數最多的建德國小，防疫繃緊神經，市長林右昌一早回到母校關心開學防疫作業，總務處主任曾國禎突發奇想，自掏腰包1萬多元，將平時用於偵測管線漏水的熱顯像器，架設在校門口篩檢處，快速篩選出體溫過高的學生。

曾國禎指出，熱顯像器可以裝在平板上，之前都用來抓熱水管漏水點和測量教室電風扇馬達是否過熱，因應肺炎疫情，正好派上用場，他將溫度設定在攝氏37度，在不同溫度時，正常體溫會呈現橘黃色，若超過37度會變成深紅色。

開學首日建德國小共三處體溫站，分流偵測入校學童體溫。（許家寧攝）

薛姓校護表示，前、後校門、建德橋設立體溫偵測站，分散入校人流，學童進校門體溫若超過37度半以上，會先至健康中心的隔離區複檢，若耳溫38度以上就會通知家長將孩子帶回休息、就醫，明天就會發給學童自主體溫表，請家長在家中先為孩子量體溫。

市長林右昌表示，學童在校有發燒情形，若家長真的太忙臨時無法到校，老師就會帶著小朋友看醫生，確保學童和校園是安全的環境，目前並未發現有學生體溫過高情形；若臨時發生有咳嗽等呼吸道症狀，校內備用口罩馬上會提供給小朋友使用。

(中時 )