南陽國小學生數2700多人，校方規劃入校前先噴酒精乾洗手，學生守秩序，魚貫排隊。（王文吉攝）

開學防疫大作戰，南陽國小教職員總動員，校長楊朝銘（左）也親自下場幫學生噴酒精。（王文吉攝）

南陽國小宣導「在家量體溫」，約有7成家長在家幫孩子量測體溫，校方在校門規劃4線量測體溫通道。（王文吉攝）

南陽國小宣導「在家量體溫」，約有7成家長在家幫孩子量測體溫，校方在校門規劃4線量測體溫通道。（王文吉攝）

教職員發放防疫物資。（王文吉攝）

開學首日，中南部學生數最多的南陽國小，2700多名學生人人配戴口罩。（王文吉攝）

南陽國小開學典禮取消，校長楊朝銘（左）透過視訊歡迎學生返校，並宣導勤洗手等防疫觀念。（王文吉攝）

南陽國小開學典禮取消，校長楊朝銘透過視訊歡迎學生返校，並宣導勤洗手等防疫觀念。（王文吉攝）

南陽國小規劃留觀區，提供發燒學生留置，開學首日2700名學生體溫正常。（王文吉攝）

開學防疫大作戰，中南部學生數最多的小學「南陽國小」，一早自強南街、同安街陸續湧入近千輛機車，接送車潮一度造成堵塞，警方派員到場疏導交通。記者到場查看上學情形，學生人人配戴口罩，進校門先噴酒精消毒雙手，而校方事先宣導「在家量體溫」，並規劃分流通道，順利消化2700多位學生，約在7點45分完成。

「要勤洗手喔」、「口罩戴好」家長送孩子進校門，臨別前不忘再三叮嚀，是否擔心孩子上學感染？施姓家長幫兒子準備酒精濕紙巾及口罩，她說，畢竟現在沒有很嚴重的群聚感染，學習還是很重要，孩子才小學一年級，在家會怠惰；小朋友防疫觀念不如大人，因為他們講話喜歡靠很近，開心起來，不一定會戴口罩，要避免感染難度很高。

另名劉姓家長說，孩子在大校就學，學生數多，現在疫情不是外來接觸史，已有病例找不到感染源，畢竟孩子警覺性比較低，玩一玩口罩拿下來，中鏢機會很高。也有老師私下表示，確實有敏感度較高的家長對校園防疫比較沒信心，先幫孩子請假，打算觀望一陣子再決定。

為避免聚集，開學典禮透過視訊進行，校長楊朝銘8點上線歡迎學生返校，並宣導勤洗手等防疫觀念，接著各班派員領取防疫物資。楊朝銘表示，該校一至六年級有2736名學生，有2人滯留大陸、1人在越南未歸，開學首日15人病假、18人事假，其中2名事假事由註明「擔心疫情」，其餘返校同學沒有發燒情形。

(中時 )