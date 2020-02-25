開學防疫大作戰，中南部學生數最多的小學「南陽國小」，一早自強南街、同安街陸續湧入近千輛機車，接送車潮一度造成堵塞，警方派員到場疏導交通。記者到場查看上學情形，學生人人配戴口罩，進校門先噴酒精消毒雙手，而校方事先宣導「在家量體溫」，並規劃分流通道，順利消化2700多位學生，約在7點45分完成。
「要勤洗手喔」、「口罩戴好」家長送孩子進校門，臨別前不忘再三叮嚀，是否擔心孩子上學感染？施姓家長幫兒子準備酒精濕紙巾及口罩，她說，畢竟現在沒有很嚴重的群聚感染，學習還是很重要，孩子才小學一年級，在家會怠惰；小朋友防疫觀念不如大人，因為他們講話喜歡靠很近，開心起來，不一定會戴口罩，要避免感染難度很高。
另名劉姓家長說，孩子在大校就學，學生數多，現在疫情不是外來接觸史，已有病例找不到感染源，畢竟孩子警覺性比較低，玩一玩口罩拿下來，中鏢機會很高。也有老師私下表示，確實有敏感度較高的家長對校園防疫比較沒信心，先幫孩子請假，打算觀望一陣子再決定。
為避免聚集，開學典禮透過視訊進行，校長楊朝銘8點上線歡迎學生返校，並宣導勤洗手等防疫觀念，接著各班派員領取防疫物資。楊朝銘表示，該校一至六年級有2736名學生，有2人滯留大陸、1人在越南未歸，開學首日15人病假、18人事假，其中2名事假事由註明「擔心疫情」，其餘返校同學沒有發燒情形。
(中時 )
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