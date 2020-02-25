大立光(3008)訂於6月10日召開股東會，受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢、蘋果iPhone 11系列新機銷售出色及新廠經濟規模效益顯現，大立光2019年每股盈餘達210.69元，創下歷年新高，儘管大立光今年將啟動擴建新廠，但大立光執行長林恩平日前表示，今年配息率與往年差不多；若以大立光過去配息率約35%到37%來估算，大立光今年配息有機會創下歷年新高。

智慧型手機規格持續提升，除高畫素、多鏡頭、大光圈及廣角，亦新增3D感測、TOF、屏幕指紋辨識、AR/VR等新應用，帶動中高階光學鏡頭供不應求，大立光2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，創下歷年新高，營業毛利為419.43億元，年成長22.1%，創下歷年新高，合併毛利率為69.05%，年增0.27個百分點，營業淨利為365.06億元，年成長23.28%，創下歷年新高，稅前盈餘為365.8億元，年成長17.26%，稅後盈餘為282.62億元，年成長15.97%，創下歷年新高，每股盈餘為210.69元。

大立光往年配息率約在35%到37%，若依此來估算，大立光今年配息有機會創下歷年新高。

在新產品方面，智慧型手機規格持續升級，林恩平日前證實，8P(塑膠鏡片)已於去年第4季開始出貨，由於8P整體解像力優於7P，預期今年會有更多客戶導入8P，今年亦會有高階機種G(玻璃鏡片)+P(塑膠鏡片)產品出貨。由於1月逢農曆年長假，林恩平表示，1月會比去年12月下滑，2月因工作天數恢復，預估2月會比1月好。

看好中高階手機鏡頭成長趨勢，大立光積極啟動新廠建置，目前大立光在台灣有13個廠區，其中9個為自有，4個為承租，主要以生產手機鏡頭塑膠鏡片為主，東莞廠則是以玻璃鏡片研磨為主。

大立光日前公告台中工業區4200坪用地即將動工興建，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，另一塊3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建。

大立光去年資本支出約85億元，今年雖然有新廠建置，但大立光表示，今年資本支出仍是未定。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光1月合併營收為41.1億元，月減19.4%，年成長22.34%；由於大陸地區客戶延後復工，2月工作天數減少，大立光表示，2月拉貨動能將較1月下滑。

(時報資訊)