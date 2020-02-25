早到生在川堂量測體溫。(吳亮賢攝)

學生大排長龍等量體溫。(吳亮賢攝)

量測體溫後於手背蓋章。(吳亮賢攝)

7時20分後各班導師於教室外量測體溫。(吳亮賢攝)

開學第一天，全國最多人的小學新北市新莊光華國小防疫措施備受關注，副市長謝政達也特別到場關心，早上7時起，即有家長將學生送到學校，為免校門口量測體溫造成周邊道路壅塞，校方選在川堂中為早到生量測，7時20分再統一帶隊進教室，之後到校的學生，則由導師在班級門口量測，整體狀況大致順暢，經初步統計，到校學生皆無發燒狀況，另有13名學生請假未到。

校長林惠珍指出，全校共有130個普通班、4.5個特殊班、2個幼兒園班級，學生人數近3500人，為備戰防疫，7時整導護老師便就位，於6處體溫量測點為早到生量測，7時20分後則在68處教室外設置量測點，採2至3個班聯合量測，由各班導師每日輪值。

林惠珍表示，開學前即不斷向家長宣導，在家要先為孩子量測體溫，並要求家長若非特殊狀況，請勿進入校園，至於防疫物資部分，校內在上學期已備有250盒兒童口罩、 50盒成人口罩，後來教育局又配發兒童60盒、成人19盒，每盒皆50片，另校內原有7支額溫槍、教育局分配10支，家長會又再提供72支，目前共有89支額溫槍及9支耳溫槍。

林惠珍說，每個班導師將配發2片成人口罩、10片兒童口罩，以備不時之需，經統計，今日到校學生皆無發燒狀況，另則有13名學生提前請假，萬一發現學生在校突然發燒，將於健康中心隔離區照護。

(中時 )