北昌國小開闢4通道，學生量體溫、手消毒、蓋上印章，才進入校園上課。（王志偉攝）

徐榛蔚請老師多要求學生洗手。（王志偉攝）

北昌國小設置暫時隔離區。（王志偉攝）

王志偉／花蓮報導

受新冠肺炎疫情影響寒假延長到今天開學，花蓮縣吉安鄉學生人數最多的北昌國小，今天在正門設置4通道、側門1出入口，出動10位教職員，還有多名志工協助，學生進入校園全面量體溫，同時在大門區旁設置一處暫時隔離區，有小朋友未戴口罩進入校園，是否形成保護疏失？衛生局長朱家祥表示，並未規定一定要戴口罩上課，量體溫可進入校園視為健康學生，但仍呼籲家長在家先幫小朋友量好。

縣長徐榛蔚今一早就到北昌國小了解首日上學狀況，也了解發燒站暫時時隔離區，並了解學校備妥口罩、消毒水清潔用品，她看見有的學生戴口罩戴反了，當場教導小朋友正確戴口罩方式，也請小朋友多洗手保健康。防疫是大家責任，在家、到校，都請家長多配合。

徐榛蔚說，有關學校防疫物資，去年12月縣府已經備妥，並發給各校準備，疫情到了今年1、2開學延後，衛福部、教育部都將防疫物資送到學校，防疫物資應是足夠的。至於室內大型活動盡量避免，盡可能移到戶外舉行。若有學生在家自主管理，可以透過教育處雲端平台，依舊可在線上學習。

北昌國小學務主任游邵謙表示，今天正門4個通道有10名教職員位小朋友量測體溫，側門則有1個通道、另校外大門則有志工家長幫忙，學校準備五種手蓋章，週一至週五不同，量過體溫後在手蓋上印章，即可進入校園上課。

游邵謙說，學校安排量測體溫時間上午七點三十分至七點五十分，如果要早到校學生，會集中在川堂等候量體溫，都一律先量體溫，再進校。

陳姓家長表示，覺得學校準備得很充足，一點也不擔心。不少家長則是幫孩子準備了消毒酒精、口罩，叮嚀孩子一定要記得勤洗手。

(中時 )