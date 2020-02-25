從這周五開始就是228假期了，然因新冠肺炎疫情，人心惶惶。其實預防疫情，除勤洗手、戴口罩，免疫力也很重要！多接觸大自然，也能讓身體更健康！春遊不妨來北海岸，三芝賞櫻，還可欣賞到北海岸有山有水的各種風光明媚景緻，如石門洞、綠石槽、富貴角燈塔、風箏公園等，富基漁港也是海鮮聖地。

因應近期的疫情防護措施，魚市也提供酒精供遊客隨時消毒。（圖取自新北市農業局官網）

新北市農業局表示，北海岸春遊路線建議可以由淡水漁人碼頭開始，一路沿淡金公路北上，路經三芝時記得先到三生步道一遊，因為每年2至3月正是來此賞櫻的好時節，目前三生步道沿路種植了有400多株的吉野櫻，當櫻花盛開時，2公里的步道沿岸彷彿都被粉霧籠罩，非常美麗。

而當這2公里的賞櫻步道走累了後，中午正好可到富基漁港休息用餐吃海鮮補足體力，下午繼續逛漁港旁的富貴角燈塔以及鄰近的老梅綠石槽景點，如果還有體力，還可繼續往下到石門洞、十八王公廟、金山老街等。

因應近期的疫情防護措施，魚市也提供酒精供遊客隨時消毒。（圖取自新北市農業局官網）

因應新冠病毒疫情，富基魚市攤商近期也都有自主辦好各項防疫措施，除加強魚市內外消毒外，各攤商平日也均主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，且富基魚市的魚貨水攤區是採開放空間設計，空氣流通，整個魚市非常乾淨清潔、明朗衛生。

即便是餐廳區，廚房也採透明玻璃設計，能讓外面的消費者一目了然地清楚看見餐廳代客處理食材時的過程，讓遊客來此逛魚市之餘可玩得安心，也吃得健康。此外，228連假期間只要來魚市消費並填寫問卷者，還可當場獲贈一份限量小禮品以茲感謝喔！

(中時電子報)