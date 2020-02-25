新冠肺炎疫情持續延燒，面臨史上最長寒假開學日，各校嚴加戒備，屏東縣長潘孟安一早就到屏東市信義國小視察學校防疫措施，從進校前的量測體溫、進教室前洗手，所有學生皆遵守流程，並無太多恐慌情緒。
一早送孩子到笑的謝姓家長指出，其實不會擔心上學的群聚感染，對於台灣防疫工作很有信心，但除了幫他們準備酒精、洗手液外，庫存口罩也有多帶，只希望全球疫情降溫，平安度過這次難關。
校方為求慎重，特地在公布欄張貼宣導海報，也加強教職員與家長必要的防護工作，開學首日，潘孟安也跟其他學校校長視訊連線，除了部分學生從外國旅遊返台需自主健康管控外，多數人都正常上學。
但有潮昇國小家長疑似過度恐慌，竟向校方佯稱剛從武漢返台，需在家自主隔離，全校教職員聞訊後全員戒備，並回應若真如此，必須向中央通報並隔離，對方才趕忙說「是開玩笑」，所幸學生也準時到校，經體溫量測並無發燒狀況。
(中時 )
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