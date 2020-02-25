開學首日，校門口大排長龍學生等量體溫。(呂筱蟬攝)

學校開學各校防疫如臨大敵，桃園市校園一早出動老師、警衛及志工媽媽們在校門口把關，嚴格管控學生體溫不敢大意，以往進校門只要1分鐘，25日開學首日，只見不少學校校門口前學生大排長龍，就是為了等著量體溫、噴消毒水，一等至少就是5分鐘以上，有學生表示在家就已經量過了有點麻煩，但校方仍是抱持不怕一萬只怕萬一心態，不肯輕易放水。

有校園更是自備熱顯像儀，要是學生體溫過高，再以額溫槍及耳溫槍三重措施確認，目前尚未傳出有學生發燒狀況。其中，中壢區東興國中學生數多，校方出動警衛及志工媽媽一字排開幫忙，只見學生從校門內排隊排到校門外，人龍綿延百公尺。大園國小也有家長反映，開學首日要進學校，排隊實在排太久。

有家長私下說，雖然有做量測體溫動作，但感覺不是那麼確實，因為學生排隊人數實在太多，為了消化人潮趕著不讓他們遲到，看到有人量出只有34度，感覺就是沒量到也放人進入教室沒再次確認，感覺有點馬虎。

學生家長大多數則是肯定校方防疫措施以及辛勞，國高中學生除了量測體溫外，更是早自習前先將教室大掃除一番，力求環境整潔及消毒做到滴水不漏，堅守校園防疫陣線。

(中時 )