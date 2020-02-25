隨著228連假的到來，以及台中泰安派出所、后科崴立公司櫻花林，預計本周即將進入櫻花盛開高峰，麗寶Outlet為吸引228連假的賞花人潮、也能順遊麗寶樂園渡假區，不僅規劃了賞櫻攻略，多家Outlet餐飲業者更搭配推出浪漫的粉紅限定新品搶客。

麗寶Outlet表示，3分鐘車程即可抵達賞櫻勝地，特別規劃賞櫻攻略，劃分晨型人、佛型人等六種饒富趣味給消費者參考，且至粉絲專頁tag好友，就有機會一起出遊踏青呼吸芬多精，逛歐風Outlet、搭摩天輪；賞完櫻、順遊麗寶Outlet，探索台、日、韓、港等超過40家餐廳美食。

麗寶Outlet Mall二期首創Food Hall用餐空間，增加了許多美食生力軍。例如日式料理「桀壽司」，提供刺身、握壽司、丼飯高CP值日本料理；中部獨家「鱷魚騎士手打麵屋」，主推手打椒麻麵、咖喱麵。

浪漫粉色魅力無法擋！如Mister Donut，推出草莓及藍莓口味波堤；Cold Stone，也同步推出白雪美莓、紫豔佳人2款限定新品，分別加入蛋糕及果粒增加口感外，打造垂涎欲滴的甜美少女系冰品，吸引喜愛嘗鮮的消費者品嚐。

此外，星巴克推出一系列櫻花馬克杯、隨行杯等相關商品！由於「麗寶歡樂購物季」活動至3／1，消費滿3,000就可抽暢遊麗寶渡假區的無敵享樂卡、福容大飯店住宿券、機票、精品包等總值超過300萬元的獎品。

(工商 )