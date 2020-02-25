大陸國際關係學者25日表示，新冠肺炎疫情國際擴散不斷加重。隨著埃及出現一例確診病例，疫情已擴散到亞、歐、美、非四大洲29國。由於各國對疫情的認識不同，應對措施和能力有別，所處情況和環境也各異，如果各自為戰，全球疫情防控的前景將很不樂觀。面對疫情可能向全球擴散的嚴峻局面，國際社會唯一選擇就是團結合作。

上海復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪昨在《環球時報》撰文指出，世界衛生組織（WHO）最擔心，疫情向衛生體系和能力薄弱的國家傳播，正成為現實，防止疫情全球蔓延的機會視窗正在失去。

張貴洪認為，首先，支持聯合國擔負起團結國際社會的重任。疫情發生以來，「疫情歧視」屢有發生，而缺乏團結合作精神已成為疫情蔓延的一個重要因素。如何團結國際社會，攜手努力防止新冠肺炎疫情的全球蔓延，是對聯合國的一次重大考驗。為此，大陸應積極支持聯合國祕書長開展相關工作，推動聯合國大會等機構採取相應行動。

其次，支持WHO加快和強化疫情防控的專業合作。由於疫情在國際上特別是開始向衛生系統薄弱的國家擴散，加快和強化疫情防控國際合作已刻不容緩。大陸與WHO長期良好合作，在此次疫情防控過程中及時開展緊密合作。面對疫情蔓延的新特點和新情況，大陸可以通過分享病毒的最新研究成果、防止疫情傳播的實踐和做法、救治新冠肺炎患者的藥品療效和經驗方案等，為WHO主導和引領下的國際衛生合作做出獨特的貢獻。

再次，利用上海合作組織、東協等現有國際機制積極推動疫情防控的地區合作。建議及時利用上述國際合作機制和平台開展疫情防控的國際協調。一方面，及時啟動相關項目和行動，調動相應的資金和資源為疫情防控服務；另一方面，把疫情防控納入現有合作框架。

文章強調，最後，盡快為出現疫情國家提供必要援助和支持。除了及時提供人道主義援助，更可行的是提供精準支援，包括提供急需的醫護物資，分享可行的救治方案，建議有效的預防措施等。

(中時 )