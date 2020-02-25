新冠肺炎來襲，家長開學好緊張，多名家長向校方詢問，學生沒有口罩是否可以到校？武漢國小校長董進彬表示，校方不會因為學生沒戴口罩而拒絕入校，且進入校園前師生皆有進行測量體溫及噴灑酒精，要家長毋須過度擔心。

開學防疫大作戰，龍潭區武漢國小班導師親上陣，與志工一同協助學童測量體溫，武漢國小學務主任唐湧翔表示，這次開學校方請志工協助交通導護，測量體溫則是讓導師「擔起全部的責任」，強調防疫應是「大家一起做好」。

為了讓學生了解防疫的重要，龍潭區武漢國中提出「防疫小尖兵」課程，每個班級將會有一名防疫小尖兵，與校方一同協助噴灑酒精並宣導防疫的觀念，其中協助噴灑酒精的防疫小尖兵分享，幫大家服務很有成就感，更呼籲同學勤洗手，強調重點是「大家自己要顧好啊!」。

因應疫情可能影響開學，龍潭警分局派員警於各級學校加強門禁管制，協助校方提醒學生及家長配合相關防疫措施，並導護交通，警方表示，針對缺乏警衛保全系統的學校將增加巡邏次數。

(中時 )