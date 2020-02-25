新冠肺炎疫情延燒，25日開學首日，校園防疫總動員，南區樹義國小在大門入口穿堂處實施量體溫，學務主任劉柏良指出，校方拉警戒線區隔，並動員老師與行政人員、志工，在校園口穿堂處設置體溫量測站，家長表示，對學校防疫有信心，但仍提醒孩子要戴口罩，噴酒精消毒。
上午7點多，學生陸續由家長送到學校，校方請學生依序排隊進行體溫量測流程，完成通過者就在學生衣服上貼上圓形貼紙，學生說感覺很安心，能進到教室讀書。校方採2條動線分流，讓學生迅速完成學生體溫量測紀錄。
有許多家長很緊張，遠遠站在學校大門口外張望，觀察自己的孩子是否順利「通關」；林姓家長說，看到學童排隊量體溫，大家一進到校園如臨大敵，內防疫就像在作戰，希望新冠肺炎疫情快結束，好讓孩子快樂安心上學。
學務主任劉柏良說，學校備有體溫紀錄表，紀錄學童體溫，校方教職人員則是上網紀錄，也會定期實施教室內消毒，若遇學童發燒、咳嗽等症狀，立即通知家長帶回並通報相關單位，確保每個人進到校園內都是沒問題的。
(中時 )
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