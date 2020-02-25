開學到家長心驚：原本沒要來學校 09:372020/02/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張小姐表示，還是擔心有傳染風險，原本沒要讓小朋友來學校。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 開學日一早，家長陸續將小朋友送到學校。(吳亮賢攝) 新冠肺炎疫情蔓延，面對家中寶貝將返校上課，不少家長也相當擔心，不知學校是否有足夠防疫措施，新莊光華國小家長張小姐表示，「擔心有感染風險，原本沒要來學校，但老師說沒有人請假，所以才讓小朋友來，雖然家裡備有酒精、口罩，但小朋友在校期間，彼此接觸無法防範，仍有不少疑慮。」 兒子就讀光華國小一年級的吳先生則說，在家中已不斷告誡小朋友，上學期間一定要全程配戴口罩，避免有任何傳染風險，但小朋友玩在一塊很怕他會忘記，即便校方有定時量測體溫的措施，依然還是會擔心。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 伊朗新增13起武漢肺炎確診病例 其中2人不治 20:262020/02/21 國際 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 韓國新冠肺炎疫情恐重創全球科技供應鏈 23:132020/02/24 財經 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 普華：五步驟 降違約風險 04:102020/02/25 產業特刊 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 生活熱門新聞 南韓瘋搶口罩畫面曝光 網驚呆：台灣好太多了！ - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 酒精、次氯酸水這樣用 殺病毒效果更好 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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