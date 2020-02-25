開學日一早，家長陸續將小朋友送到學校。(吳亮賢攝)

新冠肺炎疫情蔓延，面對家中寶貝將返校上課，不少家長也相當擔心，不知學校是否有足夠防疫措施，新莊光華國小家長張小姐表示，「擔心有感染風險，原本沒要來學校，但老師說沒有人請假，所以才讓小朋友來，雖然家裡備有酒精、口罩，但小朋友在校期間，彼此接觸無法防範，仍有不少疑慮。」

兒子就讀光華國小一年級的吳先生則說，在家中已不斷告誡小朋友，上學期間一定要全程配戴口罩，避免有任何傳染風險，但小朋友玩在一塊很怕他會忘記，即便校方有定時量測體溫的措施，依然還是會擔心。

(中時 )