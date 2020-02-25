前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳沖再度呼籲，政府可考建立普遍性(全民)基本所得(UBI, Universal Basic Income)，以維持國民基本生活保障。藉著發放普遍性基本所得，政府可讓失業國民參與資源分配、享受自動化減少勞動需求的成果。整體而言，基本收入被認為是在機器取代人力後，能讓全體人民平均享受生產成果的最佳措施。或採用EITC（Earned Income Tax Credit/勤勞所得租稅減免，俗稱「負所得稅」），對收入較低的的受薪家庭而言，也有掙脫貧窮陷阱的機會。以實現經濟成長的果實，全民均能共享之目的。

陳沖表示，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得(UBI)的比例已越來越高，顯見科技進步，整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟。

以下是陳沖對AI新興科技衝擊下的零工經濟(Gig)和勞雇關係改變論述全文:

本年二月廿二日，紐約世界日報報導台灣移民第二代楊安澤(Andrew Yang)宣布退出美國總統民主黨初選的後續消息時，指出：「楊安澤2017年宣布參選，媒體頭條標題曾是『無名氏選總統』，但他一路過關斬將，支持率比眾多政壇老將還要高。支持楊安澤『每月千元紅利』全民基本收入(UBI)政見的選民戴著藍色「MATH」帽子，擁護他『讓美國更努力思考』(Make America Think Harder)」。

在2019年12月18日一場主題為「AI經濟及Gig(零工)經濟夾擊下，人力資源的新挑戰？」研討會中，本人指出面對AI等新興科技衝擊與零工經濟(Gig)的來臨，我們已進入第四次工業革命，全職工作漸漸消失，勞雇關係改變，政府與民間都應該積極思索重要法規之轉型及制度之建立。媒體報導，陳沖董事長指出，瑞士近年來在二次公投經驗中，支持普遍性基本所得(UBI)的比例已越來越高，顯見科技進步，整個社會薪資制度重新設計的環境已日漸成熟。

本(二)月稍早楊安澤，宣布退選，雖然排名第五，聲勢不錯，但他表示I am the math guy and it is clear tonight from the numbers that we are not going to win this race，退選時仍強調自己以math(數學)見長，使人想起他最引人注意也與數學有關的政見，就是「全民基本所得」(universal basic income)。依照楊安澤的想法，所謂自由紅利( Freedom Dividend)，係指18歲以上的美國公民，無論其收入或就業狀況，每人每月無條件發放1,000美元。楊安澤認為，因為全民基本所得至少可以提供人民一個固定的收入，讓人民可以較無後顧之憂去找其他的工作、遇到不好的雇主時擁有更高的議價能力，而且全民基本所得可以促進人民心靈和身體的健康、減少一般社福篩選發放的作業成本、並促進勞動市場的效益，讓人民可以找尋到更適合自己的工作。羅斯福研究所(Roosevelt Institute)認為持續發放全民基本所得，可以增加約460萬個工作機會使經濟成長率提高。

本人曾在2016年6月19日聯合報的一篇專欄文章，「全民基本所得豈是無理取鬧」中，針對瑞士同年公投，否決提供全體公民每月2500瑞郎基本所得案，說明電視主播「無理取鬧」的評語有欠公允。文中提到將近半世紀前(1972)麥高文代表民主黨競選總統時，提出每人1000美元的人口津貼(demo grant)，背後操刀者是經濟學泰斗Tobin，顯然不是即興式的民粹之作。

(時報資訊)