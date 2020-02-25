《基金》永豐台灣ESG永續優選基金，准募 09:262020/02/25 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准永豐投信申報募集開放式股票型「永豐台灣ESG永續優選證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。 「永豐台灣ESG永續優選證券投資信託基金」由合庫銀擔任基金保管機構，以新台幣計價發行。證期局指出，此基金原則上自成立日起3個月後，投資於台灣永續指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的70％。 (時報資訊) #永豐投信 #基金 #募集 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦金入選全球500大最有價值品牌 04:102020/02/21 金融．稅務 學者憂病毒早就竄台 04:102020/02/21 生活新聞 MSCI董事總經理 台灣子弟林偉傑 MSCI亞太業務舵手 04:092020/02/23 財經要聞 只剩今天！台灣燈會今閉幕 昨單日85萬人次創新高 10:462020/02/23 生活 避險當道 政府基金熱捧台股ETF 04:102020/02/24 財經要聞 觀念平台－綠色金融下 日企的「永續通關密語」 04:102020/02/24 產業特刊 指標基金獎 數位平台再升級 04:102020/02/24 投資理財 太陽能發電 點亮舊筏灣石板屋 04:102020/02/24 地方新聞 陳時中訪桃園 坦言疫情各縣市都會有 10:252020/02/24 政治 台北金鵰微電影展 得獎揭曉 04:102020/02/25 證券．權證 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 美日慘崩拖累！台股續跌百點 失守11500關卡 - 即時 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 台股嚇趴 官股擴大買超槓外資 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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