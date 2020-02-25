金管會證期局表示，核准永豐投信申報募集開放式股票型「永豐台灣ESG永續優選證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「永豐台灣ESG永續優選證券投資信託基金」由合庫銀擔任基金保管機構，以新台幣計價發行。證期局指出，此基金原則上自成立日起3個月後，投資於台灣永續指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的70％。

(時報資訊)