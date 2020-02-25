《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增60例，累計達893例 09:262020/02/25 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國疾病管理本部周二宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增60人，累計病例達893例。 (時報資訊) #南韓 #新冠肺炎 #疫情 #確診 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 陸3省5監獄罪犯感染疫情505例 11官員免職 16:392020/02/21 兩岸 一日兩爆 南韓下午再增肺炎確診87例 全國達433例 16:112020/02/22 國際 陸衛健委報告 21日新增確診397例 18:062020/02/22 財經 陸21個省區、市 22日新冠肺炎零新增 10:102020/02/23 兩岸 新冠肺炎湖北外新增病例大降 22日僅18人 11:152020/02/23 兩岸 陸新增新冠肺炎確診病例409例 累計確診77150例 11:032020/02/24 兩岸 均無疑似症狀 鑽石公主號19人完成集中檢疫隔離 17:202020/02/24 生活 北京衛健委：密切接觸者轉換為確診病例的比例約為5.8％ 18:362020/02/24 兩岸 大陸疫情最新 湖北新增499例確診、死亡68例 08:562020/02/25 兩岸 財經熱門新聞 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 日韓航班剩三成 華航恐陷最冷寒冬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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