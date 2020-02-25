警方出動維持上學交通秩序順暢。(曹婷婷攝)

永康警方機動增派人力，減少交通衝擊與安全疑慮。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

因應新冠肺炎疫情，寒假延後開學，開學首日，高中職、國中到國小上學畫面幾乎都是人人戴上口罩，每位學生都有「罩」而來，僅少數零星學生沒有戴口罩上課，儘管政府宣導健康的人不必戴口罩，但家長普遍認為有戴比較心安，永康、歸仁警分局、台南市警一分局也出動警力協助維持交通秩序。

永康地區高中2所、國中4所、國小有11所，合計15校，永康警方為強化交通疏處與校園安全提升，派員在各校門口搭配導護志工與學校人員協助指揮交通及疏導管制。另因應量體溫措施也亦機動增派人力，減少交通衝擊與安全疑慮，放學也將派員適時協助，讓學童安心上下學，家長也放心，永康分局長呂世明到場關心協助。

歸仁分局同樣針對轄區內23間國小執行「護童專案」暨新豐高中及6所國中共規畫37名警力、22名民力交通疏導勤務。歸仁分局分局長梁仁輝表示，目前尚在防疫階段，為防止群聚感染，各級學校均因地制宜有許多管制及量測體溫措施，為維護學童安全且兼顧交通秩序，特地規畫、執行「護童專案」及交通疏導勤務，結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學童(生)，安心上學並維護周邊交通安全。

台南市警第一分局今天也針對轄區9間國小編排「護童專案勤務」，為預防各校因學童進入校園量測體溫檢疫時，排隊人龍對周邊交通造成衝擊，分局長鄭榮崑指派各派出所所長協調轄區小學針對量測體溫檢疫站位置、動線及人員配置預為規劃，開學首日，分局長鄭榮崑親率2位副分局長、各所所長與員警協同導護老師、志工，維護學童進入校園量測體溫秩序，確保周邊交通順暢，並協助校方做好校園防疫工作。

(中時 )