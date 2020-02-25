日本新冠肺炎感染人數持續增加，讓向來有嚴謹專業的日本，形象瞬間幻滅，有雜誌分析除了政府防疫政策外，「社畜文化」似乎也是一大問題，對此，前主播谷懷萱也忍不住感慨「社會上變態長官真的不少」，並分享親身經歷。

日本的「社畜文化」就是堅持拚命工作，為了公司像家畜一樣逆來順受，從不少確診新冠肺炎病例可看出，發一點燒還是搭大眾運輸去上班，或吞退燒藥就上工，導致病毒持續散播，谷懷萱也感概，感冒發燒還要上班的情況，「在台灣是不是也很常出現？」

她回憶剛工作時曾發燒，請家人幫忙打電話請假，長慣卻說要自己請假才有禮貌，讓在發燒的情況下，她還特地從床上爬到電話旁，像長官報告病情才准假，有次病到連聲音都沒了，用訊息請假，還被長官懷疑，再三打電話確認她是不是真的「燒聲」。

還有一次她高燒40度，還天天硬撐上班，但診所都醫不好，她只好到大醫院，被告知要緊急住院，因為她已經敗血症了，醫生驚訝她怎麼不早點來看病，「不用再半天就沒救了」，沒想到還是有同仁質疑她裝病，派同事來探視她，確認她真的病了嗎？

谷懷萱感嘆，「社會上變態長官真的不少，但在這樣的疫情肆虐下，變態長官會改變嗎？我懷疑...」。網友看了也表示超認同，「在台灣一人當多人用」、「請假就被貼標籤」。

(中時電子報)