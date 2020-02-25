新冠肺炎重挫各大產業！捧紅不少大明星的名經紀人夏春湧認為兩事，包括這一次的疫情以及接著而來的經濟災難，對台灣是一次轉機，讓民眾能夠徹底了解民進黨的無能和狡詐。他說贏的不一定是贏，這一齣好戲提前開始！

夏春湧在臉書指出，世界經濟的寒冬就要來臨，台灣能不能扛得過？蔡英文口中所說的「台灣是20年來經濟最好的時刻」會不會破功？他表示，一個靠欺騙起家的政府，是否能經得起國際情勢的衝擊，「我完全不抱希望」。他說民進黨政府一向靠操弄民粹製造對立、爭功諉過、抹黑造謠，騙取選票愚弄百姓，「一個江湖術士組成的政府，如果你對他還有期待，那你比他還蠢！」

夏春湧認為，也許這一次的疫情和接著而來的經濟災難，對台灣是一次轉機，讓民眾能夠徹底了解民進黨的無能和狡詐，疫情會過去經濟也會復甦，但是如果民進黨這顆毒瘤不除，台灣就永遠不可能有再起的機會。他說選舉完好戲才真正上演，贏的不一定是贏，輸的也不一定是輸，「也許老天有眼，讓這一齣好戲提前開始！」

對此，有網友表示「不消費」、「天佑中華民國」、「因為缺零件，很多產業都會慘兮兮！若疫情持續發燒，全世界的經濟只會更差」。

(中時電子報)