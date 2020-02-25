大陸夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby、楊穎）近年屢次衰被傳婚變，近期黃曉明則被網傳出軌24歲的新疆女星哈妮克孜，激得黃曉明轉發律師事務所聲明，要求造謠者公開道歉，而Baby其實早在幾天前就發聲了。
黃曉明日前遭網傳搭上24歲新疆女星哈妮克孜，對此，黃曉明昨則乾脆在網公布他的行程，表示他自去年底就在成都劇組拍戲，疫情爆發後他就在酒店自主隔離，同時，黃曉明也轉發律師事務所聲明，要求造謠者公開道歉。
不只黃曉明動怒，哈妮克孜和Angelababy早在就上周發聲駁斥，原來哈妮克孜所屬Baby和男星陳赫成立的公司，哈妮克孜日前還被傳和老闆關係親密，公司第一時間則發聲明譴責謠言，哈妮克孜也轉發聲明並強調：「請別有用心的人停止造謠，我也不會再做任何回應。」
(中時電子報)
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