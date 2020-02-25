陸股開盤全線下挫 創業板大跌逾2％ 09:442020/02/25 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股25日兩市大幅低開，滬指跌1.62％，深成指跌1.99％，創業板指跌2.02％；板塊全部下挫，包括光刻膠、新材料、集成電路等板塊跌幅較多。 華福證券分析，A股股指維持高位震盪，強勢依舊，但滯漲明顯，由於個股短期獲利較多存在獲利拋壓的需求，另外，多個指標存在頂背離現象，因此，預判短期面臨回踩調整的概率大，留意下方3000點整數關口的支撐，建議投資人繼續控倉觀望為主。 (旺報 ) #板塊 #a股 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股重登3千關 科技股踩油門 04:092020/02/21 焦點新聞 無懼疫情 陸股攻占３千點 04:092020/02/21 財經要聞 偏好科技醫護陸股基金 異軍突起 04:102020/02/21 投資理財 陸股進入整固期 股債平衡突圍 04:102020/02/21 投資理財 陸股三大指數漲跌不一 量子傳送、氮化鎵板塊強勢 10:332020/02/21 財經 陸股周線上漲4.2%為10個月來最高 18:402020/02/21 財經 疫外之財 陸股民年後大賺8.5萬 04:092020/02/22 焦點新聞 逐洞賽｜華冠投顧分析師吳官隆 16:432020/02/24 財經 陸股分批布局 掌握長線契機 04:102020/02/25 投資理財 陸股牛市不變 加碼好時機 04:102020/02/25 投資理財 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 美股滿江紅！台積電ADR重挫 這檔股強彈逾5％ - 財經 台積電放大絕助攻 華為新晶片輾壓死對頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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