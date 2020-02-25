大陸A股25日兩市大幅低開，滬指跌1.62％，深成指跌1.99％，創業板指跌2.02％；板塊全部下挫，包括光刻膠、新材料、集成電路等板塊跌幅較多。

華福證券分析，A股股指維持高位震盪，強勢依舊，但滯漲明顯，由於個股短期獲利較多存在獲利拋壓的需求，另外，多個指標存在頂背離現象，因此，預判短期面臨回踩調整的概率大，留意下方3000點整數關口的支撐，建議投資人繼續控倉觀望為主。

(旺報 )