台中市74號中彰快速道路，上午8點半左右發生一起重大車禍。據了解，一輛從彰化開往台中烏日方向的自小客車，不明原因遭後方遊覽車猛烈追撞後，又撞上前方大貨車，整輛小轎車被兩輛大車夾擊下慘遭夾扁，警消獲報後動員大批人力前往搶救，目前在車內發現1位大人幾2位小孩，由於車輛毀損嚴重，警消利用破壞工具正全力搶救當中，景啷也正在調查肇事原因。

(中時電子報)