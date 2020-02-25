中彰快速道大車禍 自小客遭夾扁1大2小受困 09:412020/02/25 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中彰快速道路一輛自小客車慘遭遊覽車及貨車前後夾扁，1大2小受困警消救援中。(翻攝國道高速公路局官網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市74號中彰快速道路，上午8點半左右發生一起重大車禍。據了解，一輛從彰化開往台中烏日方向的自小客車，不明原因遭後方遊覽車猛烈追撞後，又撞上前方大貨車，整輛小轎車被兩輛大車夾擊下慘遭夾扁，警消獲報後動員大批人力前往搶救，目前在車內發現1位大人幾2位小孩，由於車輛毀損嚴重，警消利用破壞工具正全力搶救當中，景啷也正在調查肇事原因。 (中時電子報) #台74線 #中彰快速道路 #彰化 #烏日 #警消 #搶救 #中彰 #快速道 #車禍 #重大車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶救劉真第15天 經紀人懇請大家集氣 04:102020/02/21 娛樂新聞 劉真裝葉克膜搶救15天 醫曝：不建議轉院 16:102020/02/21 娛樂 台東女騎士自撞電箱水泥座 傷勢嚴重送醫 17:392020/02/21 社會 台中便當店起火 一員工嗆傷送醫 21:022020/02/22 社會 防二次車禍 開雙黃燈警示保命 04:102020/02/23 社會新聞 遊客登劍龍稜入夜迷途受困 警消頂寒雨摸黑搜救 14:152020/02/23 社會 搶救業績 台中飯店流血促銷吸客 04:102020/02/24 產業．科技 曾國城打氣劉真「快活回來」 04:102020/02/24 娛樂新聞 裝葉克膜搶救第18天 經紀公司4字吐劉真當下病況… 12:522020/02/24 娛樂 新北板橋暗夜惡火 兄遭燒死、弟昏迷 02:302020/02/25 社會 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 中彰快速道大車禍 自小客遭夾扁1大2小受困 - 社會 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 萬象 彰化狠父失控刺傷子後 陳屍媳婦車內 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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