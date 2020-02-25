女藝人Lulu（黃路梓茵）因個性幽默，臨場反應迅速，被看好是新生代最佳主持人之一，但近日卻有消息傳出，她將暫時離開主持近7年的節目《綜藝大熱門》，據了解，節目組已面試多名藝人來代班，而節目主持吳宗憲也透露，女兒Sandy（吳姍儒）也來面試過。

據《ETtoday新聞雲》報導，Lulu因為主持需長時間久站，導致拇趾外翻嚴重，已經需要動手術治療，因此她決定在3月動刀，同時也向《綜藝大熱門》告假1個月。談到Lulu的短暫缺席，吳宗憲說：「Lulu要離開！我鄭重宣布Lulu是被離開，請神容易送神難，終於等到。」

至於代班主持人選，吳宗憲也爆料，節目組已面試10幾位藝人，當中更包含她的女兒Sandy，Lulu也提到，自己沒有打算放棄主持這個節目，「我馬上就要回來了！我告訴你，我就算站著也要回來主持。」

Lulu日前出席記者會就有提到，因主持需要久站的緣故，加上腳穿著高跟鞋，導致兩隻腳「拇趾外翻」，下班回家常常痛到默默流淚，最後決定在下個月開刀治療：「我開刀兩隻腳，需要拄著拐杖，有些坐著的訪問可以，像KKBOX、《大熱門》坐著的訪問也可以，第1個月需要休息，要看之後狀況，我會有3個月連鞋子都不能穿。」

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(中時電子報)