國民黨2020總統大選中落敗後，一直在進行檢討以及改革，以及黨主席的補選，但是在近來的事件發揮中，卻表現得成效不彰，港媒就認為，國民黨未來監督角色將會消失，而柯文哲所領導的台灣民眾黨將會取而代之。

據中評社報導，近來國民黨對於蔡政府的批判漸弱，不僅在防疫方面的諸多議題都贊同民進黨政府的作法，最新民調中支持度還跌落到12.5%，距離第三名的台灣民眾黨僅相差3.2個百分點；而近來柯文哲的諸多作為相較於軟弱的國民黨，對於政府的批判力道都重了許多，讓他們認為，未來民眾黨將取代國民黨，成為監督民進黨的重要角色，更有可能躍升到第二大黨！

中評網認為，如今民進黨在這波疫情中掀起反陸的情緒，使得民調大幅拉升，但是當疫情過去後，有辦法維持嗎？而跟在民進黨屁股後面的國民黨，恐怕也不會有好下場！而國民黨內部正尋求著所謂「改革」，但是對於92共識信仰的動搖，恐怕會讓民眾區分不出與民進黨的鑑別度；而堅信「兩岸一家親」的民眾黨，則有可能在國民黨式微後，將其取而代之！

(中時電子報)