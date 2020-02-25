幼兒園小朋友在門口量完體溫、消毒後進教室。（張亦惠攝）

竹崎高中校門口分3動線，學生排隊量體溫進入學校。（竹崎高中提供／張亦惠嘉縣傳真）

全國高中職以下學校今天開學，為防堵新冠肺炎疫情，各學校嚴全國高中職以下學校今天開學，為防堵新冠肺炎疫情，各學校嚴陣以待，嘉義縣山區國校雖學生數不多，但校長、老師仍不敢輕忽，超過千人的竹崎高中事前妥善規畫動線，開學的防疫工作順暢。

學生數超過1000人的竹崎高中在開學前妥善規畫動線，即使學生數多整體流程仍順暢，校方在門口將學生分流排隊，由3位同學負責量體溫，避免擠成一團的亂象。竹崎分局也派警力指揮交通，分局長謝政憲也親自到場關心並簽巡邏表。

校長郭春松表示，學校因有妥善規畫，整體流程順暢，接下來除學生每天在家量測並填寫體溫記錄表外，到校後也會在門口再量測一次，也向學生宣導要勤洗手，校內每個洗手台都放有肥皂、酒精，落實防疫工作。

頂六國小學生數共134人，上午7點前學校行政人員皆到校準備相關工作，學校也增派2名志工媽媽支援校門口量體溫的工作，上午7點學生陸續到校，量體溫後進校門，幼兒園部分，家長送小朋友至門口後由老師陪同進教室。

頂六國小校長吳淑茹表示，接下來防疫成為日常工作，會發健康小卡給學生，讓學生在家自主量測體溫，每天上學時繳交，學校過去都會開放小門給遲到學生或到校家長進出，因應疫情，超過上學時間會關閉出入口，需撥電話請校方開門，未來擬裝設門鈴等設備。

(中時 )