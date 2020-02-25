創業家兄弟(8477)公布2019年財報，全年營收50.91億元，首度突破50億元大關，創歷史新高，合併稅後淨利0.43億元，歸屬於母公司業主為0.38億元，每股盈餘1.53元。

創業家兄弟指出，2019年台灣電商市場規模持續擴大，公司以AI科技新方案切入消費需求點，並應用於旗下電商平台生活市集以提升營運效率，且深耕個人化、行動化、智慧選品等多元面向有成，帶動AI個人化推薦的轉換率在一年內顯著成長；同時擴大發展「自有品牌產品線」、「點數應用新方案」、「個人化消費體驗」、「策略結盟」等布局，於上半年首度成立生活市集自有品牌專區，創造差異化商機並強化用戶忠誠度，挹注自有品牌商品單季業績在一年內大幅飆升500%；更於下半年陸續導入「LINE API」精準化分眾行銷，透過消費者具潛在購買意願的商品進行推播，再次開拓行動商機新格局。此外，創業家兄弟2019年持續針對整體市場進行橫向多點布局，以期全方位擴充市場版圖，不僅先後結盟中華電信Hami Point、Money平台等異業夥伴，結合多元點數應用及消費行為整合，更驅動不重複會員人數首度突破600萬里程碑。

展望2020年，創業家兄弟總經理廖家欣表示，將全力強化競爭優勢，以「科技」、「價格」、「品質」為三大武器，持續提升營運效率和用戶消費體驗再升級，並實踐「深化策略性品類經營」、「擴大品牌分眾商機」、「點數多元應用挹注回購」等三大年度發展策略，除了將以高回購性商品線為基礎，打造並強化品牌全新意象，亦將拓展客群分眾新商機，以限定專區商品點數折抵機制，擴充點數經濟應用層面，以期達到全方位提升消費者心佔率的目標，同時加大市場滲透率，全力衝刺2020年再創營運新高點。

(時報資訊)