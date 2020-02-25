中國境外的新型冠狀病毒感染病例數連日暴增，引發投資人的恐慌情緒，但隔夜歐美股市在雙雙創下2016年以來最大跌幅之後，美股指數期貨反彈上揚，受此提振，周二亞洲股市除日股外，表現相對抗跌。

南韓、義大利與伊朗的新冠肺炎確診病例數連日暴增，投資人擔心此新型肺炎正快速演變成全球大流行的傳染病，將打擊全球供應鏈，所造成的經濟損失恐遠超出最初預期，隔夜美股三大指數同步暴跌，道瓊指數更跌逾千點。

結束周末長假的日本股市出現補跌行情，目前日經225指數跌3.04%，稍早前一度暴跌4.49%。MSCI亞太股票指數（除日本以外）周一大跌2.5%，周二盤中跌幅收斂，目前拉回至平盤附近。南韓股市開盤微跌0.17%，目前反彈上漲0.87%。

美股指數期貨反彈，標普500 E-MINI期貨目前漲0.52%，那斯達克100 E-MINI期貨漲0.64%，標普500期貨漲0.5%，E-MINI 道瓊指數期貨漲0.49%。

馬來西亞首相馬哈迪請辭，因政治的不確定性升高，周一吉隆坡股市重挫2.69%，使全球維持最久的牛市畫下句點，今日的走勢將備受關注。

資金轉向避險資產，以及投資人預期各國央行將擴大激勵以提振經濟，公債殖利率大跌。

(時報資訊)