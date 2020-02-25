環球晶(6488)宣布與GLOBALFOUNDRIES簽訂合作備忘錄 (MOU)，協議雙方將進一步合作，環球晶圓將長期供應12吋SOI Silicon On Insulator晶圓給GLOBALFOUNDRIES，環球晶SOI Silicon將會在美國生產。環球晶（6488）今年在韓國、美國廠擴增產能，台灣預計在中德廠擴增一座無塵室，日前董事會通過境外資金匯回達3.5億美元（超過新台幣100億元），預計今年第1季資金回流，投資高階、碳化矽（SiC）晶圓、擴大研發與發展綠色能源四大領域。

環球晶也表示，雖然韓國傳出新冠肺炎疫情，但目前對客戶的影響還不明顯，公司依照原定計畫12吋矽晶圓的月產能15萬片逐步到位。整體而言，今年記憶型半導體價格已經上揚，而公司清庫存在去年底已經落底。

環球晶圓長期發展SOI晶圓產品，具有尖端優秀技術，是全球領先的主要製造商之一，亦是GLOBALFOUNDRIES 8吋SOI晶圓的長期供應商。立基於雙方的未來市場發展與穩定供應需求，環球晶圓與GLOBALFOUNDRIES共同合作擴大12吋SOI晶圓產能，並簽訂長期供應協議。鑑於市場上的智慧型手機大部份都是採用GLOBALFOUNDRIES的RF技術，為滿足市場持續增長的需求，GLOBALFOUNDRIES擬將其領先的RF SOI技術，應用於環球晶圓擴產供應的12吋的SOI晶圓上，經由技術優化，為目前以及下一世代的行動裝置和5G應用，提供低功耗、高效能和易整合的解決方案。環球晶圓及GLOBALFOUNDRIES的交流合作，是將兩家公司於SOI產品的技術優勢結合串連，將有助於擴大全球12吋SOI晶圓市場。

環球晶圓是全球前三大矽晶圓製造廠，GLOBALFOUNDRIES是全球知名、排名領先的專業晶圓代工大廠之一，此次的攜手合作，大幅擴展環球晶圓12吋SOI晶圓的製造及產能供應，將有利於產品線的全方位佈局，增強全球的競爭優勢，對環球晶圓的企業發展具有前瞻性的效益並提升公司未來的營運成長動能。

(時報資訊)