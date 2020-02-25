開學日學生與家長配合學校規畫動線，家長送學生至止步區然後依序分區排隊進入校園，雖然有些不方便但都能共體時艱。（盧金足攝

用心創意的家長將體溫數字製作成「臂章貼紙」貼在孩子的手臂上。（盧金足攝）

開學典禮因應政策取消但防疫宣導照常舉行，學務處老師利用視訊轉播系統宣導新冠肺炎注意事項。（盧金足攝）

因應新冠肺炎防疫，台中市西屯區惠來國小上緊發條，開學學生進校園動線也做完整、安全規劃，學生進入校園要先通過三個關卡，第一道關卡為家長接送止步區，第二道關卡為體溫測量區，第三道關卡為體溫異常等候區，用最高安全規格來迎接學生開學，校方利用視訊轉播舉行開學典禮，提醒學生隨時保護自己與他人安全，做一個「防疫小尖兵」！

開學日，惠來國小規畫三道關卡把關，第一道關卡為家長接送止步區，第二道關卡為體溫測量區，分成已量體溫快速通關區：出示書寫在手背或紙卡上體溫數字即可進入校園，未量體溫區：由護理師與志工媽媽協助量額溫，未超過37.5度則可進教室上課。

此外，第三道關卡為體溫異常等候區：體溫異常者靜待數分鐘後再用耳溫槍量測，若有發燒情形通知家長帶回就醫。所有防疫工作動員全校教職員工齊心合力準備完成，用最高安全規格來迎接學生開學。

開學典禮因應政策取消但防疫宣導照常舉行，學務處老師利用視訊轉播系統宣導新冠肺炎注意事項，指導學生勤洗手、天天量體溫、適時戴口罩、生病發燒咳嗽不上學等，隨時保護自己與他人安全，做一個「防疫小尖兵」！

寒假期間惠來國小校長謝秀娟主持4次防疫小組會議，完成教職員工生旅遊史造冊及校園全面消毒工作，消毒內容涵蓋容易接觸到的教室門把、窗戶、桌面、地板、麥克風、水龍頭、電腦滑鼠鍵盤、電梯按鈕等。

班級學生課桌椅取消分組座位拉開約50公分間距，盤點所有防疫相關物資，口罩、耳溫槍、酒精、次氯酸水、消毒水等器材，將開學所有注意事項訊息彙整傳給家長知悉。

謝秀娟表示，開學日學生與家長配合學校規畫動線，家長送學生至止步區然後依序分區排隊進入校園，雖然有些不方便但都能共體時艱，所有家長也都肯定學校的作法與用心。

(中時 )