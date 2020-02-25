新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾憂心遭感染，連帶使得防疫用品、提升免疫力的食物變搶手。台中56歲、曾罹患乾燥症的曾姓婦人因憂心免疫力降低會增加感染風險，狂喝「當歸黃耆補氣湯」、抗炎聖品「薑黃素」；醫師提醒，免疫系統失調者若隨意服藥，恐反導致病情惡化。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡指出，受疫情延燒影響，防疫已成為全民運動，許多民眾出門一定戴口罩、進入室內就使用酒精消毒，該名罹患自體免疫疾病的患者則覺得「這樣防疫還不夠」，認為應該繼續加強自身免疫力，一度猛喝補氣湯。

陳書怡強調，台灣民眾生活水平高，平時飲食中就不缺奶蛋魚肉及蔬果，較少有因營養不足造成的免疫力低下情況，反倒是過敏、免疫系統「亢進」者居多；此外，因免疫系統紊亂引發的乾燥症、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等更不該隨意吃補，避免越補越糟糕。

陳書怡解釋，自體免疫功能亢進者若自行服用當歸、黃耆等補氣品，可能助長免疫細胞攻擊自身的黏膜、內臟或關節，導致口乾、關節疼痛情況加劇，至於薑黃除對關節無力或痠痛有幫助，也可能加重免疫疾病的病情。建議民眾仍以戴口罩、勤洗手為主要防疫工作，若要吃補前應諮詢醫師意見。

(中時 )