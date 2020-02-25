港股三大股指25日開低，恆指下跌0.37％，恆生國企指數跌0.3％，紅籌指數跌0.7％；在板塊普遍下跌的情況下，蘋果概念、汽車板塊整體下跌；金融、能源板塊表現不佳；另外，包括黃金、山東黃金均跌，且後者跌幅逾4％，

(旺報 )