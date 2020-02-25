恆指低開0.37％ 蘋果概念、汽車股下跌 10:042020/02/25 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股三大股指25日開低，恆指下跌0.37％，恆生國企指數跌0.3％，紅籌指數跌0.7％；在板塊普遍下跌的情況下，蘋果概念、汽車板塊整體下跌；金融、能源板塊表現不佳；另外，包括黃金、山東黃金均跌，且後者跌幅逾4％， (旺報 ) #板塊 #指數 #港股 #黃金 #概念 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股低開158點 騰訊、阿里巴巴跌逾1％ 10:262020/02/21 財經 《港股》博奕、科網股領跌，恆指開低走低 10:512020/02/21 財經 《港股》肺炎疫情升溫＋美指期貨下跌，恆指下挫1.09％ 16:482020/02/21 財經 日韓疫情急速擴散 港股收跌300點 16:532020/02/21 財經 陸港觀盤－資金流向不利港股 2萬7千點為主要支撐 04:092020/02/22 全球財經 憂疫情蔓延 港股開走低 重跌近400點 10:362020/02/24 財經 《港股》境外疫情遽升，恆指「嚇」挫1.37％ 10:512020/02/24 財經 港股午盤收跌404點 跌破百日線 13:022020/02/24 財經 《港股》憂疫情擴散全球，恆指收跌1.79％ 16:482020/02/24 財經 中石油市值 12年蒸發8兆人民幣 04:102020/02/25 全球財經 財經熱門新聞 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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