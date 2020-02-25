新冠肺炎持續擴大，造成大陸多省封城，一名北京台商寫信給蔡英文，呼籲台灣暫時關閉國門。（示意圖／林晨同學YouTube）

新冠疫情自爆發至今確診與死亡仍持增加，就連大陸鄰國的日本與韓國，疫情也在迅速擴散中，儘管數百名待在武漢的台商，盼政府協助包機返台，但一名北京台商：「北京現在很嚴重，而我們對大陸還有5個機場開放，這對防疫肯定會有很大的壓力」、「我住的社區附近，都拉走了3具屍體」。由於目睹北京疫情嚴重，因而透過國策顧問劉進興轉發一封寫信給總統蔡英文總統，呼籲台灣政府「暫時關閉國門」，保護好他在台灣的家人。

這名台商寫給蔡英文信的全文如下：

我是一個目前還在中國的台灣人，我發這個帖子不為別的，只懇請希望蔡總統能進一步將武漢肺炎的疫情層級拉高 ~ 暫時關閉國門。

北京現在很嚴重，而我們對中國還有5個機場開放，這對防疫肯定會有很大的壓力，我距離北京雖然還有一段距離，但我自己住的這個社區附近，都拉走了3具大體，我們持的是臺胞證進入的中國，而非台灣護照，這點在法理上來說，政府不用太過於揹負道德壓力。

我沒離開中國，主要也是因為怕自己在遷徙途中染到病菌帶回台灣，甚至傳染給我的家人，請蔡總統暫時性的關閉國門做為考慮，如果我們命該如此，客死他鄉，就要認命，請蔡總統保護好我在台灣的家人，如果我在外不幸，絕不會，也無理由怪政府。

北京一名台商透過國策顧問劉進興，轉發一封信給寫總統蔡英文的全文。（圖／翻攝自劉進興臉書）

本不該在防疫壓力那麼大的時候再給蔡總統執政團隊添亂，但我不吐不快，不是每個在中國的台灣人都那麼怕死，即便有一百萬台灣人在中國又怎麼樣？島上可是兩千多萬的台灣人，誰輕誰重，台商的算盤打的跟明鏡似的，不用為我們擔心。

(中時電子報)