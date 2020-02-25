過去投資重視企業之「獲利」能力，隨著公民意識興起，新投資趨勢中，對於投資標的是否為「優質」企業也更加重視，不僅能避免未來可能發生相關之風險，根據統計「優質」企業的獲利能力也穩定向上，法人預估，優質資產將成投資新寵，為未來投資趨勢不可或缺的必要條件。

新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場，股市受疫情影響劇烈震盪之時，究竟還可以投資嗎？又該如何選擇標的呢？法人分析，非經濟因素造成的股市影響，多屬於短期影響，建議投資人可在股市位於相對低點時，分批進場、逢低布局，尤其可優先選擇重視永續經營的優質龍頭企業，標竿企業擁有抗跌領漲特性，待疫情影響結束後，便回歸原本走勢。

元大投信表示，根據調查顯示，優質企業在關注永續經營的同時，也連帶提升盈餘品質，且更能夠應對市場變數的衝擊，雖然產業景氣終有循環，但營運可預測性增加，提供投資人相對明確的擇時、選股決策依據，有利長期參與行情，追求資本利得。

資本利得是股市潛在報酬重要來源，台股各年度不乏獨領風騷的飆股，掀起市場追逐熱潮，像是記憶猶新的光碟、顯示卡、被動元件等類股，股價都曾一度絢爛，但當熱潮過去，快速修正的股價也是一去不返，價差看得到卻很難賺到。

元大投信指出，想在台股追求資本利得，具備長線成長性的優質龍頭股票，才是更應該布局的標的，雖然股本大使得單一年度漲幅不易亮眼，但堅實的營運能力帶動股價表現「氣比飆股長」，長期成果所累積推升的漲幅十分驚人。

大型優質龍頭企業成長備受看好，且經營相對穩定，向來受到投資人青睞，不過相對地股價也不便宜，一張股票動輒新台幣20~30萬元，對多數投資人而言「即使買一張也不容易，更別提透過不同的優質龍頭標的，打造投資組合了」。

在市場震盪之際，元大投信看到投資人需求，自台股龍頭股中，精選出兼具「優質」、「高股息」的企業，打造出台灣高股息優質龍頭基金，可滿足投資人多項需求，預計於3月17日至24日募集。

(工商 )