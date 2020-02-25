南韓人氣女星請夏參加選秀節目《PRODUCE 101》，成功進入團體「I.O.I」出道，之後團體解散單飛，繼續以歌手身分在演藝圈發展。請夏除了工作，對公益活動相當關注，近日更捐出韓幣2000萬買一萬個口罩給低收入戶孩童，可以說是人美心也美，不料出席米蘭看時裝秀時，居然被外國網友諷刺「新冠病毒正在移動」，排華與歧視意味濃厚。

南韓疫情大爆發，確診案例不斷激增，其中又有若干病例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，境內全處淪陷，成為嚴重程度第二的國家。而義大利疫情也相當失控，截至24日，確診人數超過200例，7人死亡；當局宣布，實施國境封鎖，對周邊地區祭出「限娛令」。

（圖／翻攝自推特）

而南韓女星請夏赴義大利米蘭參加「2020秋冬米蘭時裝週」時，就被外國網友拍下照片怒譙「冠狀病毒正在移動」，讓請夏的粉絲相當氣憤。

粉絲認為，該名外國網友一點都不尊重人，且有排華、種族歧視的意思；外國網友隨即也刪除貼文，但仍止不住粉絲的怒火，號召全球粉絲抵制這類霸凌行為。

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(中時電子報)