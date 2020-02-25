新北市長侯友宜今（25）日上午視察學校開學防疫工作，媒體媒體是否自籌隔離所，以備中央防疫出現漏洞？侯友宜指出，居家檢疫的人數上上下下，尤其有段時間高到5000個，最近大概有3000多、4000，每天都不一樣，居家檢疫的量，我們都會做好嚴格的管控。

侯友宜強硬表示，在家自主健康管理，如果有故意趴趴走的，我們一定會送到集中檢疫所來管理，如果中央沒有辦法負擔，新北市會自己找到適當的場所，把他居家檢疫隔離起來，而且要求他自費，所以希望居家檢疫一定要配合政府，他絕對不會客氣，拜託收到居家檢疫通知書，就好好在家看電視吧！如果遇到困難，需要急難救助包括送醫、送藥、送餐，都會服務到位，大家互相體諒、互相包容，絕對不要趴趴走。

媒體追問疫情傳出親屬間感染，新北市府有無相關對策？侯友宜表示，針對新北市所有疫情和每個個案他都瞭若指掌，完全掌握，他會全力面對這一波所有確診的案例，每一個都會細心的探討，每天早上都有晨報會議，針對這些個案的防堵，怎麼樣做到位，不管是學校的孩子們、所有的市民們，市長一定會全力以赴，請大家安心。

(中時 )