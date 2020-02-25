照南國小校長邱廷岳一早就在校門口等候學生上學，掌控防疫工作。〔謝明俊攝〕

照南國小在校門旁搭建臨時安置區，以備學生有發燒現象可暫時安置候處。〔謝明俊攝〕

多數家長都替孩子準備好口罩。〔謝明俊攝〕

由於家長事先被告知避免陪同孩子走進校園，許多家長只能送到校門口目送孩子進校。〔謝明俊攝〕

照南國小為了防疫滴水不漏，還要求每位班導師利用早自習時間，再替每位小朋友量一次體溫。〔謝明俊攝〕

竹南照南國小開學日加強全面防疫

25日開學日，竹南照南國小為了防疫，從前一天就加強戒備，由於校區廣闊，校方特別只開放2個校門進出，並安排10位教職員老師分別協助管制進出及額溫檢測，學生進入教室後，各班導師還會利用早自習時間，逐一再替每位同學量一下額溫，由於校方在前一天有加強對學生及家長宣導，學生在家如有發燒現象不要到校，因此，照南國小到結束進校，全校1千多位學生都未發現有發燒現象，平安度過開學日。

照南國小擁有1800多名學生，是竹南地區最大小學，校區並包括照南國中1600多名學生，所以是全苗栗單一校區學生量最多的國中小學。為應眾多學生在開學日回到學校，校方早從2月初起就開始對學校進行全面消毒，上周，竹南鎮公所安排清潔人員進入校園再作一次全面消毒後，開學日前一天，校長邱廷岳再次召集全部教職員，對每個教室再做最後一次消毒，期望做到滴水不漏。

由於學生眾多，校方為了方便入校管制，所以只開了2個校門，各安排3條動線讓學生排隊一一接受額溫檢測，並在檢測區旁搭建了一座臨時隔離帳篷，遇到萬一有學生額溫超過37．5度時，可以暫時安置等候進一步處理。多數學生由家長準備口罩配戴，校方在去年因應流感，早已購買3萬片備用，這次為了新冠肺炎防疫，剛好派上用場，校方在開學日也為了每位學生一人準備發放一片口罩備用。

25日一早6點40分，邱廷岳就已經站在校門等候學生，許多學生由家長接送到校，事先，校方透過各班導師與每位同學聯繫，特別囑咐家長送學生到校，無特殊理由，只到校門就好，避免進入校園，家長也都相當配合走到校門前就止步，目送自家孩子走進學校，有的家長還不忘提醒孩子要去量體溫。

多數照南國小家長對校方的防疫準備都相當放心，認為校長及所有老師都非常努力，只是孩子要回到群體生活，有些家長還是不免有些擔心。

照南國小為了加強衛生管理，還特別要求每位班導師利用早自習時間，逐一替班上每位學生再量一次額溫，並且每間教室都準備了酒精隨時供學生消毒清潔手部，防疫工作如臨大敵般謹慎。

(中時 )