快速通關除檢查手溫，也以熱顯像儀雙重把關。(蔡依珍攝)

中山國小3個入口各有5動線同時量測體溫。(蔡依珍攝)

快速通關除檢查手溫，也以熱顯像儀雙重把關。(蔡依珍攝)

快速通關除檢查手溫，也以熱顯像儀雙重把關。(蔡依珍攝)

中山國小提前分流。(蔡依珍攝)

陳姓夫妻檔一家四口一人一瓶次氯酸水隨身攜帶。(蔡依珍攝)

有家長一到校門才拆開口罩讓兒子戴上。(蔡依珍攝)

中山國小3個入口各有5動線同時量測體溫。(蔡依珍攝)

警方也出動維持交通秩序。(蔡依珍攝)

警方也出動維持交通秩序。(蔡依珍攝)

各級學校25日開學，全桃園最大校、中山國小如臨大敵，較以往提前1小時、在6點半就定位，出動近60名志工跟家長，15條動線同時量測體溫、快速通關則以熱顯像儀雙重把關，警方也不敢大意，在校門口維持交通秩序，學生9成9自備口罩，家長讚「安心」，但也不禁感嘆：「送完小孩要去排隊買口罩了！」

全桃園市最大校、桃園區中山國小有近2800名學生，校方如臨大敵，中山國小校長鄭友泰說，逾30位行政人員全數出動、輔以30位導護志工，提前1小時、6點半就定位，3個校門齊開、各設置5條動線，總共15條動線、15位導護志工同時量測體溫，拉長入校時間，另每個大門各有3位師長持耳溫槍針對體溫異常者雙重把關。

中山國小開學前也鼓勵學生出門前在家自主量測、於左手臂寫上體溫，校方則斥資近10萬元在2個校門設置熱顯像儀，讓已量測體溫的學生經由快速通道直接進入學校，由4位家長檢查手溫和監看儀器，不少小朋友試圖「闖關」還會被抓回來「看仔細」，部分學童未量測體溫、走錯通道，也被引導到正確位置，逾半數家長都已提前量測體溫，快速通關相對「熱鬧」，順利在8點前就讓學生都進入校門。

家長多讚譽校方因應有道、未釀堵塞。李姓爸爸讚揚校方落實分流，「不然全塞在校門也增加群聚感染疑慮」，直言就算是父母自己帶也沒辦法全面杜絕感染，只要心態正確、落實防疫工作，相信可以順利度過疫情。

陳姓夫妻檔各騎一台機車載小四女兒、和小六兒子到校，笑言SARS期間曾搶購N95口罩，這回也嚴陣以待，農曆年前即提前採購，一家四口一人一瓶次氯酸水隨身攜帶，醫療級口罩則連續2個禮拜排隊1個半小時購買，做好萬全準備。

女兒僅1年級的張小姐則坦言非常擔心：「孩子玩瘋了根本無法控制！」希望繼續停課，寧可自己照顧才比較安心。吳小姐一對兒女就讀2年級和5年級，坦言口罩「非常不夠」，只好買「口罩布套」讓全家都能延長醫療口罩使用時間。

(中時 )