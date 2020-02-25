清水高中設置紅外線熱感應儀。（陳淑娥攝）

清水高中另外設置單車學生量體溫區。（陳淑娥攝）

清水高中設置紅外線熱感應儀，學生快速通過不塞車。（陳淑娥攝）

全國高中職以下學校今天開學，由於新冠肺炎來襲，各個學校防疫如臨大敵，高達9成以上學生均戴上口罩進校；台中市清水高中祭出3道量體溫把關，防止防疫破洞，今天全校約1500名學生進校動線順暢不塞車，目前也沒有人出現發燒症狀。

史上最長的寒假終於結束，高中職以下各學校25日開學了，由於新冠肺炎來勢洶洶，學校如臨大敵、學生也人人自危，均自主戴上口罩排隊進校門，清水高中在開學前一天均進行演練，早上學生入校均順暢、不塞車。

清水高中學生高達1500人，校方謹慎防疫，光是量體溫就祭出3道把關，包括「在家自主量」、「校門熱感應」、「班級量額溫」，通過校門熱感應的學生會蓋上臂章供確認。

校長黃偉立表示，開學日對所有學校都是挑戰的開始，每位學生除上學前在家先量體溫，到校後也必須再量測，早上7點鐘不到，感謝學務處和教務處同仁的協助，先在校門口以紅外線感測器確認是否有學生體溫過高，再進行複檢，入班前再量一次體溫。

黃偉立說，同學到班後，再針對個人桌椅、公共區域常接觸的門把、講桌進行消毒，防疫工作對師生而言，不僅是預防疾病的必要措拖，更是衛生教育的具體實踐。

祕書高榮利指出，每間教室備有酒精供學生隨時消毒，此外，學校還製作創意海報放在臉書粉絲專頁、學校官網，也透過導師系統進行宣導，希望做到防疫滴水不露。

(中時 )