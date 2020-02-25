台南市傳出私立托嬰中心虐童案，台南市長黃偉哲今天重申，虐童案每次發生都會追究，但這次不一樣，會配合司法單位馬上偵辦到位，不會因有人離職或停職而延宕、息事寧人，「該撤照就撤照、該停招就停招、停班就停班」，最重要是要快，不要拖到社會大眾都遺忘了才做出處分。

黃偉哲說，發生虐童案讓人非常遺憾，他要求社會局最快速度在證據確鑿下裁罰，行政處分後就移送法辦，希望藉由明快處理、不拖泥帶水，宣誓保護兒童決心。

黃偉哲說，虐童案令人遺憾，對於施暴者絕對不寬貸，對於托嬰中心依相關法律規定，該撤照就撤照、該停招就停招、停班就停班，最重要是要快，不要拖到社會大眾都遺忘了才做出處分。

他說，目前已把扣到監視器光碟，交給地檢署檢察官追查有無其他受虐兒童，不會因為老師已經離職或停職就不追了，不論深度廣度，都一定會深度追查下去。他說，目前查扣監視器畫面很清楚，加上其他家長也有疑慮，反映發現孩子過去身上有傷痕，因此，從扣下來的監視器光碟，進一步追查這是單一個案，還是有無其他施虐情形。

(中時 )